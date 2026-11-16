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Ђоковић задржао 12. позицију, Зверев и даље први

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АТВ редакција
16.11.2026 08:51

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Ђоковић задржао 12. позицију, Зверев и даље први
Фото: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Српски тенисер Новак Ђоковић задржао је 12. мјесто на најновијој АТП листи са 2.940 бодова, док је Нијемац Александар Зверев и даље први са 9.320 бодова.

Зверев је остао на челу иако је изгубио 230 бодова у односу на претходну листу.

На другој позицији је Италијан Јаник Синер са 7.950 бодова, на трећој Шпанац Карлос Алкараз са 6.100, а на четвртој Американац Бен Шелтон са 5.170 бодова.

Рус Данил Медведев је пети са 3.820 бодова, Италијан Флавио Коболи шести са 3.680, седми је Француз Артур Филс са 3.625, а осми Американац Френсис Тијафо са 3.390 бодова.

Девети је Американац Тејлор Фриц са 3.300 бодова, 10. Шпанац Рафаел Ходар са 3.234 бодова, а на 11. мјесту је Аустралијанац Алек де Минор са 3.170 бодова, иако је остао без 200 бодова.

Српски тенисер Миомир Кецмановић налази се на 64. мјесту са 871 бодом, а Хамад Међедовић је напредовао за једну позицију и сада заузима 79. мјесто са 751 бодом, преноси Срна.

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Тагови :

Новак Ђоковић

Александар Зверев

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