Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић искористио је завршетак тениске сезоне да се опусти у свом Београду, гдје је у петак увече изашао са пријатељима, а провод је у једном тренутку зачинио и микрофоном.
Најбољи тенисер свих времена уживао је у атмосфери познатог клуба на Новом Београду, гдје је наступала пјевачица Маријана Злопаша. Када га је примијетила у публици, позвала га је да јој се придружи на бини, што је Ђоковић прихватио.
Услиједио је несвакидашњи тренутак када су заједно отпјевали чувени хит Џеја Рамадановског "Ниједне усне се не љубе саме".
Снимак Ђоковића за микрофоном убрзо је завршио на друштвеним мрежама и привукао велику пажњу.
Ђоковић ће још неколико дана провести у Србији, гдје ће у кругу породице прославити Аранђеловдан, а потом га очекује одмор.
Српски ас је дио одмора већ искористио за посјету манастиру Хиландар, гдје је био у друштву оца Срђана и стрица Горана.
Што се тениских обавеза тиче, Ђоковића до краја године очекује наступ на егзибицији Шест краљева у Ријаду, од 27. до 30. децембра.
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