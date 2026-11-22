Ruskinja (73) proglašena je mrtvom u decembru 2025. godine od strane ljekara reanimatologa, ali je dva sata kasnije u mrtvačnici pokazala znake života. Ljekar je optužen da joj je potom ubrizgao smrtonosni lijek kako bi prikrio svoju grešku. Uhapšen je i zadržan u pritvoru.

Moglo bi se pomisliti da je riječ o scenariju neke televizijske serije. Međutim, ova priča se zaista dogodila prošle godine u Rusiji. Ljekar reanimatolog osumnjičen je da je pacijentkinji (73), koja je greškom proglašena mrtvom, ubrizgao smrtonosni lijek kako bi prikrio svoju grešku, piše ove nedjelje ruski informativni portal Gazeta.ru. Protiv njega je pokrenuta istraga.

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Sedamnaestog decembra 2025. godine, Galina, žena stara 73 godine, primljena je u bolnicu u Sjeverodvinsku, u Arhangelskoj oblasti, zbog akutne tromboze. Međutim, tokom liječenja srce joj je stalo. Gotovo pola sata, Oleg G., ljekar star 29 godina, pokušavao je da je reanimira, ali bez uspjeha. Specijalista je potom proglasio njenu smrt.

Ipak, prema prvim rezultatima istrage, srce žene je navodno ponovo počelo da radi, a da ljekar to nije primjetio. Ubrzo nakon toga, sedamdesetrogodišnjakinja, proglašena mrtvom, prevezena je u mrtvačnicu. Međutim, dva sata kasnije, jedan od zaposlenih primjetio je znake života i obavijestio ljekara.

Tada je slučaj dobio potpuno drugačiji obrt. Umjesto da joj pruži hitnu medicinsku pomoć, ljekar reanimatolog ubrizgao joj je propofol, intravenski anestetik koji se koristi za uvođenje i održavanje anestezije i koji može da izazove depresiju disanja. Istražioci smatraju da joj je Oleg G. dao ovaj smrtonosni lijek kako bi prikrio svoju prvobitnu grešku.

Pokrenuta je istraga zbog "ubistva osobe koja se nalazi u bespomoćnom stanju". Oleg G., koji je diplomirao 2023. godine, uhapšen je, a potom mu je određen pritvor. On negira optužbe i tvrdi da je postupao u skladu sa medicinskim protokolom.

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Na tijelu žene biće obavljeno toksikološko ispitivanje kako bi se sa sigurnošću utvrdili uzroci smrti sedamdesettrogodišnjakinje.

(Telegraf.rs)