Аутор:АТВ редакција
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Млади брачни пар из Буенос Ајреса напустио је градски живот и у планинама Кордобе сопственим рукама саградио еколошку кућу од блата, сламе и 5.000 стаклених флаша.
Тридесетједногодишња Аилу и њен партнер Херонимо претворили су своју жељу у стварност када су градску гужву аргентинске пријестонице замјенили планинским миром провинције Кордоба.
У мјесту Лос Орнињос, окруженом дивљом и нетакнутом природом, подигли су дом од 56 квадратних метара користећи природне и одбачене материјале, уз домишљата рјешења која штеде енергију и чувају животну средину.
Готово читав објекат Аилу и Херонимо саградили су сами, ослањајући се на сопствено знање и раније искуство у еколошкој градњи. Зидове су обликовали старом техником кинча, којом се спајају дрвена конструкција и слама ради врхунске термоизолације.
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С обзиром на то да су зиме у овом планинском појасу оштре, приоритет им је био простор који лако задржава топлоту. Због тога се испод самог пода крије једно од најнеобичнијих рјешења уграђено је преко 5.000 стаклених флаша које формирају ваздушни џеп и дјелују као изолатор. Кућа такође посједује прозоре са дуплим стаклима, зелени кров прекривен растињем и соларни бојлер.
Ентеријер одише топлином, док бројни предмети носе лични печат јер су годинама чувани у њиховим породицама. Поједини ноћни ормарићи припадали су Аилуиној баки, док су преостали дијелови намјештаја, лампе и елементи рестаурирани дарови којима су дали нову функцију.
Изглед куће рађао се спонтано у ходу, без унапријед нацртаног архитектонског плана, прилагођавајући се конфигурацији терена на основу брзих скица.
Пре доласка у Кордобу, Аилу је одрасла у јужним предграђима Буенос Ајреса, а Херонимо у самом центру пријестонице. У Лос Орнињос су први пут дошли прије четири и по године да помогну пријатељима при малтерисању, када их је љепота предјела очарала и подстакла да ту започну нови живот.
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Заједно су скоро шест година, а од августа бораве у кући коју су сами сазидали. Уз помоћ компостирања у дворишту производе природно ђубриво и узгајају богат воћњак са јабукама, трешњама, бресквама, грејпфрутом, мандаринама и авокадом. У будућности планирају изградњу сличних објеката и преношење искуства о еколошкој градњи другим људима, преноси Курир.
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