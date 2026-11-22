Svakodnevne padavine ovih dana usporile su radove na njivama. Čekaju se povoljniji uslovi kako bi poljoprivrednici u kontinuitetu završili ovaj zahtjevan i važan posao.

"Izvjesno je da će se sjetva obavljati u drugoj polovini novembra. Prvo smo imali problem oko samog oranja i to sigurno nisu mogli ljudi da uđu u njive na oranje kad je trebalo. Konkretno mi smo išli posle, posle žetve pšenice odmah sve smo izripovali, spremili za uljanu repicu, nismo imali tu neki problem. Međutim, evo zadnjih zadnjih četiri, pet dana znači, stalo je sa sjetvom pšenice i vidim da ljudi pokušavaju neki, čim se smiri vrijeme ulaze sa plugovima", kazao je iz Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije Boško Radić.

Klimatske promjene sve izraženije utiču i na rokove na našim prostorima. Neki poljoprivrednici smatraju da više i nema optimalnih rokova, te da bolje rezultate imaju u kasnijim sjetvama.

"Najbolja je sjetva negdje od 15. do kraja novembra. Znači, to je najoptimalnije. Ja sam, kažem, jedan dio posijao, to je nekih sedam hektara, a imam još sijati nekih osam, osam i po hektara, to ću sijati najvjerovatnije krajem novembra. Znači, jednostavno ne žurim apsolutno. Smatram, pokazalo se bar, dosta ljudi slijedi ovu moju priču da je to dobar rezultat i da je sigurno uspješno", kazao je iz Trnjaca Rade Jovičević.

Izlazak iz optimalnih rokova posljednjih godina nije strano poljoprivrednicima, kažu stručnjaci.

"Izlazimo van optimalnih agrotehničkih rokova, ali to ništa nije strano poljoprivrednim proizvođačima i praksa je pokazala da i kasnija sjetva može dati izuzetno dobre rezultate, pa čak šta više u nekim slučajevima i bolje rezultate u odnosu na raniju sjetvu. Tu je potrebno izvršiti određene naravno korekcije, dakle povećanje sjetvene norme po jedinici površine", istakao je resor za pružanje stručnihh usluga u poljoprivredi Đorđe Glišić.

Usjevima iz oktobarske sjetve kiše su dobrodošle. Iako se zbog suvog zemljišta i manjka padavina strahovalo kakvo će biti nicanje, priroda je učinila svoje.

"Ovo što je sijano negdje od 18.do 20.oktobra, to je idealno nicanje bilo, posijano je u baš, baš suvo zemljište, ali je palo nekih 25 litra kiše, ali je idealno nicanje bilo, što smo očekivali da će biti nejednako, tako da kažem priroda je čudo", naveo je Amajlije Drago Tomić.

Posljednjih nekoliko dana u Semberiji su svakodnevne obilnije padavine. Kiša koju su poljoprivrednici toliko iščekivali sada posao usporava, ali dugoročno se nadaju da će upravo to biti ključno za kvalitetan rod.