Inspektori SIPA bili su u petak u Gradskoj upravi Bijeljina zbog murala posvećenih generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću.

Iz Gradske uprave su potvrdili da jih je SIPA posjetila zbog murala naslikanih na stadionu u Dvorovima i na lokaciji iza takozvanih "Bijelih zgrada".

Naveli su da SIPA u ovom slučaju postupa po nalogu Okružnog javnog tužilaštva.