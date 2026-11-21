Autor:ATV redakcija
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Inspektori SIPA bili su u petak u Gradskoj upravi Bijeljina zbog murala posvećenih generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću.
Iz Gradske uprave su potvrdili da jih je SIPA posjetila zbog murala naslikanih na stadionu u Dvorovima i na lokaciji iza takozvanih "Bijelih zgrada".
Naveli su da SIPA u ovom slučaju postupa po nalogu Okružnog javnog tužilaštva.
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