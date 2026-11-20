Odbornici Skupštine opštine Brod na današnjoj sjednici su jednoglasno usvojili odluku o promjeni dosadašnjeg naziva Ulice Save Kovačevića u Ulicu majke Milje Zečević, čime je odata počast ženi koja je postala simbol stradanja i patnje srpskog naroda u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Riječ je o ulici u mjesnoj zajednici Brodsko polje jedan, rečeno je Srni iz opštine Brod.

Inicijativu za promjenu naziva ulice podnio je načelnik opštine Brod Milan Zečević, a podržala ju je Komisija za utvrđivanje prijedloga naziva ulica na području opštine Brod.

Saglasnost za preimenovanje ulice dao je i Savjet mjesne zajednice Brodsko polje jedan, nakon čega je Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i ekologiju uputilo prijedlog odluke Skupštini opštine Brod na razmatranje i usvajanje.

Majka Milja Zečević, koja je preminula 7. novembra 2026. godine u 95. godini, ostala je upamćena kao svjedok jednog od najtežih zločina počinjenih nad srpskim civilima na početku rata u BiH. U Sijekovcu je 26. marta 1992. godine izgubila supruga Jovu i trojicu sinova, Milana, Petra i Vasu.

Načelnik opštine se zahvalio odbornicima što su podržali inicijativu, te naglasio da odlukom da jedna od brodskih ulica ponese njeno ime, opština Brod na trajan način čuva sjećanje na majku Milju Zečević, njenu ličnu tragediju i stradanje nevinih žrtava, kako bi uspomena na njih ostala sačuvana i za buduće generacije.