Postoje situacije kada od brze reakcije zavise ljudski životi. Upravo to se desilo u Kotor Varošu. Trojica mladih policajaca od požara su spasili bebu i njene roditelje ali i evakuisali cijelu zgradu.

Nakon toga reagovali su vatrogasci i sve se završilo sa manjom štetom. Zato vam predstavljamo ove heroje u uniformama.

Spremnost na djelu. Požar u stambenoj zgradi na noge je podigao policajce i vatrogasce u Kotor Varošu. Odmah po dojavi izašli su na lice mjesta i shvatili da su u opasnosti ljudski životi.

Bez razmišljanja su krenuli u akciju spasavanja, koja se, na sreću, dobro završila. Sada kada je sve prošlo za njih je ovo izazov i trenutak kada nisu razmišljali o sebi. Jovan Serdar prošao je kroz dim i spasio ugroženu porodicu.

Nakon ovog herojskog čina dvojica Jovanovih kolega evakuisali su i ostale stanare zgrade u kojoj je izbio požar. Sve je krenulo sa trećeg sprata ali se dim svuda širio i predstavljao prijetnju, prisjećaju se mladi policajci.

Nakon policije reagovala je i vatrogasna brigada i spriječila veću štetu. I za njih su ovo situacije kada nema vremena za razmišljanje.

U Policijskoj stanici Kotor Varoš ponosni su na herojstvo mladih kolega koji su pokazali da su dostojni nošenja uniforme. Oni su primjer kako se časno i pošteno obavlja dužnost.

Heroji, mladi policajci, osim što obavljaju svoje svakodnevne obaveze, poznati su i kao uspješni sportisti. Uvijek su spremni da izađu na teren i pomognu svojim sugrađanima. Od malena su znali da će se upravo naći među policijskim službenicima i obavljati i najzahtjevnije poslove. A sada to kroz svoja djela i pokazuju.

Ovi heroji, na koje je ponosna cijela Republika Srpska, stali su pred kamere ATV-a i ispričali svoju priču koju možete pogledati u nastavku.