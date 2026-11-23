Аутор:АТВ редакција
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Најмање четворо људи хоспитализовано је након што је воз компаније "Амтрак" ударио у булдожер на пружном раскршћу у америчкој држави Луизијани, јавио је "Фокс њуз", позивајући се на локалну полицију.
Наредник полиције града Лафејет Ешли Вуд изјавио је да се инцидент догодио након поноћи по средњоевропском времену када се трактор који је вукао булдожер заглавио на раскршћу.
Машиновођа је покушао да смањи брзину, али није успио да се заустави прије него што је ударио у булдожер.
У возу је било око стотину путника.
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Из полиције наводе да је у току истрага о инциденту.
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