Priprema posne slavske trpeze za 20 gostiju tokom predstojećeg Božićnog posta može da bude značajan finansijski izdatak, a izbor između domaće pripreme i gotovih proizvoda pravi veliku razliku u cijeni.

Naručivanje gotove ribe i posnih kolača umjesto sopstvene pripreme može da uveća trošak za blizu 12.000 dinara, dok sopstvena zimnica i domaća rakija znatno rasterećuju kućni budžet.

Slave tokom Božićnog posta

Božićni post počinje 28. novembra i traje šest sedmica, do Božića, 7. januara po julijanskom kalendaru. Tokom cijelog perioda sve krsne slave, prema crkvenom tipiku, obilježavaju se posnom trpezom, bez obzira na dan u sedmici.

Među značajnijim slavama u ovom periodu je Nikoljdan, 19. decembra, a obilježavaju se i:

Vavedenje Presvete Bogorodice - 4. decembar

Prepodobni Alimpije Stolpnik (Alimpijevdan) - 9. decembar

Sveti apostol Andrej Prvozvani - 13. decembar

Sveta velikomučenica Varvara (Varindan) - 17. decembar

Prepodobni Sava Osvećeni - 18. decembar

Sveti Nikolaj Čudotvorac (Nikoljdan) - 19. decembar

Sveti mučenik Ignjatije Bogonosac (Ignjatijevdan) - 2. januar

Koliko košta posna slava za 20 gostiju

Okvirna računica za slavlje za 20 odraslih gostiju krajem novembra zasnovana je na prosječnim maloprodajnim cijenama iz druge polovine mjeseca u velikim trgovinskim lancima širom Srbije. S obzirom na to da cijene variraju od grada do grada, kao i između pijaca, ribarnica i trgovina, konačan iznos može da odstupa.

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Domaćini koji imaju sopstvenu zimnicu i domaću rakiju, te sami pripremaju hranu i ribu umjesto da plaćaju uslužno pečenje i gotove poslastice, mogu znatno da umanje ukupan trošak.

Riba, kolači i piće najviše mijenjaju račun

Najveće razlike u cijeni javljaju se u zavisnosti od toga da li se riba kupuje svježa ili već pripremljena. Kilogram svježeg šarana u trgovinskim lancima i ribarnicama košta od 600 do 650 dinara, pastrmka je oko 700 dinara, dok se oslić na akcijama može naći već od 450 dinara po kilogramu.

Sa druge strane, kilogram pečene pastrmke u ribarnicama košta 1.650 dinara, dok dimljena pastrmka, orada ili brancin dostižu i 2.690 dinara po kilogramu. Odabir gotove ribe za 20 gostiju može da poveća ukupan trošak za oko 6.000 dinara.

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I domaća izrada posnih torti i kolača podrazumijeva trošak za skuplje sastojke, poput oraha, badema, lješnika i posne čokolade, ali naručivanje iz poslastičarnica uvećava račun za gotovo 5.800 dinara.

Za umjeren izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića potrebno je oko 8.525 dinara, dok domaćini sa sopstvenom šljivovicom taj izdatak mogu da spuste na oko 6.500 dinara.

Posni ketering i restoranski paketi

Za one koji nemaju vremena za višednevnu pripremu, alternativu predstavljaju posni ketering i restoranski slavski paketi. Prema kulinarskim normativima, za odraslu osobu računa se od 350 do 400 grama slanog obroka i 100 do 150 grama poslastica, dok su porcije za djecu upola manje 200 grama slanog i 100 grama slatkog programa.

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Prema aktuelnim cjenovnicima više beogradskih ketering servisa i restorana, cijene se kreću u sljedećim rasponima:

Posno hladno predjelo i koktel zalogaji: od 1.300 do 1.900 dinara po osobi, uz posne pite sa pečurkama, krompirom, zeljem ili višnjama, slane posne torte, bruskete sa tunjevinom i lososom, kanapee i posne salate.

Kompletan posni slavski ketering paket: od 2.600 do 3.400 dinara po osobi za meni gramaže od 500 do 800 grama, koji obično uključuje predjelo, posnu sarmu ili prebranac, dvije vrste pečene ribe (najčešće šaran i pastrmka ili oslić), prilog i posne sitne kolače. Uz skuplju morsku ribu, poput fileta lososa, orade ili brancina, cijena prelazi 3.800 dinara po gostu.

Posni slavski meni iz restorana: od 2.500 do 3.600 dinara po osobi, pri čemu klasičan normativ obuhvata 150 grama posnog predjela, 300 mililitara riblje čorbe, 200 grama prebranca ili posne sarme, 300 grama pečene ribe sa krompir salatom i posne kolače.

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Većina beogradskih ketering kuća i restorana nudi besplatnu dostavu za veće porudžbine, najčešće za više od 15 ili 20 gostiju, a ugostitelji savjetuju da se termini za Nikoljdan rezervišu najmanje dvije sedmice unaprijed zbog velike potražnje, prenosi Blic.