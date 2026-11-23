U banatskom selu u blizini Alibunara ponuđeno je na prodaju kompletno seosko domaćinstvo sa kućom od 80 kvadratnih metara, profesionalnim plastenikom, staklenikom i kompletnom opremom za proizvodnju cvijeća, povrća i rasada, po cijeni od 45.000 evra.

Imanje površine 14 ari zamišljeno je kao prilika za porodični biznis i zamjenu gradskog života seoskim ambijentom.

Kuća i savremeni proizvodni kapaciteti

U okviru domaćinstva nalazi se useljiva kuća od 80 kvadratnih metara sa etažnim grijanjem na zasebni kotao, kao i pomoćna prostorija predviđena za skladištenje materijala, pakovanje proizvoda ili klijanje biljaka.

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Poljoprivredni dio imanja obuhvata profesionalni plastenik od 450 kvadratnih metara sa dvostrukom folijom i vazdušnim slojem za bolju toplotnu izolaciju, kao i staklenik od 60 kvadrata opremljen sistemima za grijanje i hlađenje.

Proizvodni prostor sadrži i pokretne stolove površine 160 kvadratnih metara sa podnim grijanjem i senzorima za podešavanje temperature po zonama, uz dodatnih 40 kvadratnih metara bočnih i visećih površina za uzgoj.

Automatizacija, grijanje i bezbjednosni sistemi

Objekti posjeduju instaliranu rasvjetu za noćni rad i kontrolu osvjetljenosti biljaka. Grejni sistem kombinuje kotao na zemni gas snage 65 kilovata i pomoćni električni kotao od 17 kilovata.

Temperatura u objektima i na stolovima prati se putem senzora povezanih sa centralnim upravljačkim sistemom, dok svjetlosni i zvučni alarmi upozoravaju na mraz.

Softver podržava nadogradnju i mogućnost daljinskog praćenja preko mobilnog telefona.

Stanje opreme i uslovi prodaje

Posao je trenutno u pauzi, a prije ponovnog pokretanja proizvodnje neophodno je obaviti provjeru instalacija, pumpi i grijanja, kao i zamjenu dijelova zaptivki, agrotekstila i folije.

Vlasnik navodi da je imanje uknjiženo, vlasništvo uredno, a početna cijena od 45.000 evra podložna je dogovoru sa ozbiljnim kupcima nakon obilaska imanja, prenosi Telegraf.rs.