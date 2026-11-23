Aparati Seizmološkog zavoda Srbije registrovali su kasno sinoć zemljotres jačine 2.2 stepena po Rihteru.

Potres je registrovan na području grada Jagodine, na oko 130 km od Beograda.

Riječ je o slabijem potresu koji je zabeležen u 23.04 časova.

Podsjetimo, u Srbiji je juče rano ujutru registrovan i zemljotres na zapadu zemlje u Gornjem Milanovcu.

(Telegraf)