Jedna mlađa ženska osoba izgubila je život, dok je druga zadobila teške tjelesne povrede u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas oko 1.30 časova u Ulici vojvode Putnika u Inđiji.

Kako je potvrđeno iz Policijske uprave Sremska Mitrovica, do nesreće je došlo na dionici puta iz smjera Autleta ka Inđiji, kada je vozilo, iz za sada neutvrđenih razloga, sletjelo sa kolovoza.

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Obje djevojke su nakon nesreće hitno zbrinute, ali je jedna od njih, nažalost, podlegla povredama u Domu zdravlja u Inđiji. Druga djevojka je u teškom stanju hitno transportovana u Urgentni centar u Novom Sadu, gdje joj se ukazuje dalja ljekarska pomoć.

Policija je obavila uviđaj na mjestu nesreće, a tačne okolnosti koje su dovele do slijetanja vozila biće poznate nakon istrage.

(Telegarf.rs)