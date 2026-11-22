Predsjednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić izjavio je danas da parlamentu predstoji završetak konstitutivne sjednice, odnosno konstituisanje skupštinskih odbora i delegacija, a da zatim i izmjene Zakona o ministarstvima, kako bi se smanjio broj resora.

"Mislim da za to postoji realna potreba. Sad imamo 25 ministarstava, pet ministara bez portfelja, plus mandatar. To je i neracionalno, nepotrebno", rekao je Čupić za RTS.

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Na pitanje da li postoji prijedlog o tome, Čupić je kazao da se o tome raspravlja unutar nove poslaničke grupe.

"Mi pokušavamo da, da koliko-toliko sa koliko god je to moguće, usaglasimo ministarstva, njihove resore sa skupštinskim odborima. Skupštinskih ima 19 odbora plus Odbor za prava djeteta. Ne mora da bude isti broj, može da bude nešto i drugačije, ali da to bude tu negdje blisko, sa nekom idejom da se možda, u nekim sljedećim sazivima, još malo to smanji", rekao je on.

Odgovarajući na pitanje kada se očekuje izbor nove vlade, Čupić kaže da je njegova percepcija da javnost očekuje izbor nove vlade da bude sutra, ali da misli da je mnogo važnije napraviti dobar izbor nego brz izbor.

On je dodao da Studentska lista ne traži nikakav "tajm aut", ali da je poenta da se dobije nešto kvalitetno što će, kako je rekao, dugoročno moći da uradi dobar posao, dodajući da ne voli da licitira sa rokovima.

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Čupić koji je i v.d. predsjednika Republike je ponovio da će predsjedničke izbore raspisati u narednih nekoliko dana i da bi, s obzirom na to da je poslednji termin za održavanje izbora 27. decembar, to trebalo da se uradi do 26. novembra, prenosi Tanjug.