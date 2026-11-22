Igor Dodik je dokazani operativac i, za razliku od onih koji ga kritikuju, ne prodaje maglu i nije od teških riječi, već čovjek koji predano radi ono što mu je stavljeno u zadatak, izjavila je za Srnu potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović.

"Kao političar koji pripada starijoj generaciji i koji je u SNSD-u 30 godina, znam da trebamo biti ponosni na mlade koje smo odnjegovali kroz našu stranačku strukturu. Kako su njegove zasluge, angažman njegovog tima, odnos prema ljudima zaslužni za našu veliku pobjedu, jednako sam ubijeđena da će se to poštovanje prema Republici Srpskoj, njenim institucijama i građanima manifestovati i kroz rad nove vlade", naglasila je Cvijanović.

Ona je istakla da Igor Dodik nije za sebe tražio poziciju, ni funkciju, čak nije ni želio da se na taj način eksponira, navodeći da je SNSD to tražio od njega jer znaju za njegove kvalitete i sposobnosti, i za to su dobili podršku njihove koalicije.

Na pitanje Srne da prokomentariiše kritike pojedinih opozicionih političara na prijedlog predsjednika Republike Srpske Save Minića da Igor Dodik bude mandatar za sastav nove Vlade, Cvijanović je odgovorila da sluša komentare opozicije o kobajagi porodičnoj političkoj dinastiji i ocijenila da su to besmislice.

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"Nije profesorsko-akademska dinastija kad su roditelji i djeca univerzitetski profesori, niti je doktorska dinastija kad su mame, tate i djeca ljekari. Ako je to kritika, onda se na nju ne osvrćem", istakla je ona.

Cvijanović je naglasila da je SNSD politički odgovoran za procese u Republici Srpskoj i kako su za prošla vremena tražili najbolja rješenja, tako ih traže i za buduća vremena, dodavši da će vlada na čelu sa Igorom Dodikom ta rješenja pronalaziti.

"Najvažnije je da Republika Srpska bude mirna i stabilna, da naše institucije nastave da unapređuju materijalni status naših stanovnika, unapređuju naše lokalne zajednice i štite ustavni kapacitet Republike Srpske. SNSD na čelu sa Miloradom Dodikom je to uvijek stavljao u vrh svojih političkih prioriteta i tako će biti i u budućnosti. Snažna parlamentarna većina treba da bude oslonac novoj vladi da lakše savladava prepreke", poručila je Cvijanović.

Ona je naglasila da svaki čovjek koji živi u Republici Srpskoj mora da bude važniji od cijele planete. "Moramo poštovati ljude, moramo biti na terenu, moramo slušati i poslušati narod. Ja sam sigurna da će to raditi Vlada na čijem čelu će biti Igor Dodik", rekla je potpredsjednik SNSD-a.

Podsjetila je da su izbori održani i da je SNSD ubjedljivo pobijedio i sve to uprkos naporima Kristijana Šmita, sudskih procesa, političkog Sarajeva i - opozicije u Republici Srpskoj.

"Podrška koju smo od našeg naroda dobili na izborima kao SNSD, čiji je šef Izbornog štaba bio Igor Dodik, obavezuje nas da to povjerenje ne iznevjerimo. Dvotrećinska većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske koju imamo sa našim koalicionim partnerima, nas takođe obavezuje, ali i daje mogućnost da biramo Vladu koja će predano raditi u interesu naših građana.

Za taj važan posao odredili smo Igora Dodika, kao mladog čovjeka, koji će pomoći da Republiku Srpsku počnemo sve više prilagođavati potrebama mladih ljudi. Pri tome, Igor Dodik kao premijer i ministri koji će biti u njegovim timu, znaju da budžet Republike Srpske mora zadržati snažnu socijalnu dimenziju", zaključila je Cvijanović.