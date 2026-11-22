Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je Srni da se uvijek zalagao da mladi, školovani i uspješni ljudi dobiju šansu, te da je veoma zadovoljan izborom Igora Dodika za mandatara za sastav nove Vlade Srpske.

Stevandić se nada da će saradnja Narodne skupštine i novog premijera Srpske biti posvećena građanima, ali i velikoj zaštiti Republike Srpske.

"Budući da u startu imamo i dvotrećinsku većinu u Narodnoj skupštini Srpske i da izborni rezultat omogućava mnogo bržu i operativniju Vladu, nadam se da će se saradnja odvijati upravo tako i sa maksimalnom posvećenosti građanima i kroz veliku zaštitu Republike Srpske", rekao je Stevandić, koji je i predsjednik Ujedinjene Srpske.

Predsjednik Republike Srpske Savo Minić saopštio je danas da je Igor Dodik mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske.

On je dodao da je Igor Dodik najmlađi mandatar u istoriji Republike Srpske, te da očekuje da do polovine decembra formira novu Vladu.