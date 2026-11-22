Dodik je na društvenoj mreži Iks čestitao Igoru.

"Igor je moj ponos i moja pobjeda. Od srca mu čestitam izbor za mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske. On je dijete SNSD-a", poručio je Dodik.

Dodao je da vrijeme pred nama traži odgovornost, ozbiljan rad, zajedništvo i spremnost da svako od nas da svoj doprinos stabilnosti i napretku Republike.

Igor je moj ponos i moja pobjeda. Od srca mu čestitam izbor za mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske. On je dijete SNSD-a. Vrijeme pred nama traži odgovornost, ozbiljan rad, zajedništvo i spremnost da svako od nas da svoj doprinos stabilnosti i napretku Republike Srpske. Siguran sam u njegovo znanje, sposobnosti i iskustvo koje je potvrdio dosadašnjim radom, ali i u novu energiju koju kao predstavnik mlađe generacije donosi na ovu važnu poziciju. Siguran sam da će sve što učini biti na dobrobit svih građana Republike Srpske. Tako je naučen. Pred njim su veliki izazovi i važne odluke. Želim mu mnogo snage, istrajnosti, uspjeha i sreće na ovom putu. Neka ovo bude početak novog poglavlja, novih prilika i velikih uspjeha za našu Republiku Srpsku! Nikada nisam bio sigurniji i ponosniji nego danas. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 22, 2026

Podsjećamo, Igor Dodik dobio je mandat za sastav nove Vlade, čime je postao najmlađi mandatar u istoriji Republike Srpske.