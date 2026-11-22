Autor:ATV redakcija
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Objavljen je broj "Službenog glasnika" u kojem se nalazi odluka o prijedlogu kandidata za predsjednika Vlade, rekao je za Srnu v.d. direktora "Službenog glasnika" Miloš Lukić.
Lukić je naglasio da je ova odluka danas stupila na snagu.
"Ako je za čovjeka važno da zna ko je, šta je, odakle dolazi i kuda ide, Igor Dodik to zna najbolje, zato i jeste pravi izbor za predsjednika Vlade Republike Srpske!", istakao je Lukić.
Podsjećamo, predsjednik Republike Srpske Savo Minić ranije danas dao je Igoru Dodiku mandat za sastav nove Vlade Srpske.
Republika Srpska
Ko je Igor Dodik: Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske
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