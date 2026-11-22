Predsjednik Republike Srpske Savo Minić dao je Igoru Dodiku mandat za sastav nove Vlade. Minić je izrazio očekivanje da Srpska dobije novu Vladu do sredine decembra.

Dodik je najmlađi mandatar u istoriji Republike Srpske.

Republika Srpska Igor Dodik: Ne zanimaju me zasluge, mene zanimaju rezultati

Sam Dodik, tokom obraćanja, poručio je da ga ne zanimaju zasluge, već konkretni rezultati i najavio rad na daljem jačanju Republike Srpske i boljem položaju svih njenih građana.

Ko je Igor Dodik?

Igor Dodik rođen je 25. januara 1989. godine. Otac je troje djece.

U Banjaluci je završio Ekonomsku školu, a pohađao je i Kembridž ljetnu školu.

Republika Srpska Igor Dodik mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske

Obrazovanje je nastavio na prestižnom Univerzitetu Bokoni u Milanu, gdje je stekao zvanje Diplomirani ekonomista.

Menadžerske sposobnosti je razvijao kao Projekt menadžer u poznatoj kompaniji "Tošiba".

Dodik je dosta aktivan i u sportu, a posebnu ljubav ima prema košarci. Bio je generalni menadžer Košarkaškog kluba Igokea, kao i predsjednik regionalne ABA lige.

Političku karijeru je počeo da gradi 2024. godine kada je imenovan za organizacionog sekretara Saveza nezavisnih socijaldemokrata.

Na prethodnim parlamentarnim izborima, održanim u oktobru, bio je nosilac liste za Narodnu skupštinu u Izbornoj jedinici 3.

Ujedno je kandidat koji je za Parlament Srpske osvojio najviše glasova - 21.965.