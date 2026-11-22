Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da će ova stranka, kao i do sada, biti dio nove Vlade Republike Srpske.
"Imamo visok nivo saglasnosti i o trenutnoj situaciji i o budućim koracima. Republika Srpska mora biti jača u svojim reakcijama koje moraju biti usaglašene", rekao je Stevandić novinarima nakon konsultacija sa predsjednikom Republike Srpske Savom Minićem o izboru mandatara.
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On je naglasio da te reakcije moraju biti rezultat nacionalnog konsenzusa, kako političkog tako i društvenog sektora.
"Smatramo da će Republika Srpska pokazati da je jača i organizovanija i da nam Ustavni sud BiH ne može nanijeti štetu kakvu je planirao", rekao je Stevandić.
On je zaključio da krnji Ustavni sud BiH može proizvesti krizu u BiH, ali ne i u Republici Srpskoj, prenosi "Srna".
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