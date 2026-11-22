Predsjednik Socijalističke partije (SP) Petar Đokić smatra da nova Vlada Republike Srpske treba da bude što prije formirana da bi sistem mogao da funkcioniše bez ograničenja.

S tim u vezi, Đokić očekuje da već sljedeće sedmice u okviru koalicije budu održani razgovori i kada je riječ o izboru ministara.

"Dali smo podršku predsjedniku Republike Srpske Savi Miniću koji očekuje da nova Vlada postigne veći nivo efikasnosti", rekao je Đokić novinarima nakon konsultacija sa Minićem o izboru mandatara.

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On je dodao da je delegacija SP-a, DEMOS-a i NDP-a istakla da buduća Vlada treba dodatnu pažnju posvetiti oblasti privrede, obrazovanja, nauke.

"Smatram da je posebno važno za oblast energetike obezbijediti dodatnu finansijsku podršku za nastavak i završetak važnih energetskih objekata koji su u vlasništvu `Elektroprivrede`, ali i u ostalim oblastima privrede", istakao je Đokić.