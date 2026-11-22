Konsultacije predsjednika Republike Srpske Save Minića o izboru mandatara nastavljene su danas u Banjaluci sa predstavnicima SPS-a.

Delegaciju SPS-a u Palati Republike predvodi predsjednik SPS-a Goran Selak.

Minić na konsultacijama sa SPS-om ATV / Branko Jović

Nakon SPS-a, predviđene su konsultacije i sa predstavnicima Socijalističke partije, DEMOS-a i NDP-a, zatim DNS-a i NPS-a, Ujedinjene Srpske, te SNSD-a.

Predsjednik Republike Srpske će u 12.00 časova saopštiti ko će biti mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske.