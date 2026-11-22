Autor:ATV redakcija
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Konsultacije predsjednika Republike Srpske Save Minića o izboru mandatara nastavljene su danas u Banjaluci sa predstavnicima SPS-a.
Delegaciju SPS-a u Palati Republike predvodi predsjednik SPS-a Goran Selak.
Nakon SPS-a, predviđene su konsultacije i sa predstavnicima Socijalističke partije, DEMOS-a i NDP-a, zatim DNS-a i NPS-a, Ujedinjene Srpske, te SNSD-a.
Predsjednik Republike Srpske će u 12.00 časova saopštiti ko će biti mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske.
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