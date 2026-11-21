Od 500 djece poginulih boraca, koliko ih se prijavilo za podršku zapošljavanju, za njih 214 pitanje radnog statusa još nije riješeno.

Dok je dio prijavljenih dobio posao kod poslodavaca, a dio se opredijelio za samozapošljavanje, preostali i dalje čekaju priliku za zaposlenje.

"136 lica izrazilo je interes za samozapošljavanje. 150 lica se zaposlilo kod poslodavca tako da je preostali broj ostao još uvijek neriješen. Ona lica koja su iskazala interes za dokvalifikaciju nakon intervjua opredijelili su se za samozapošljavanje. Vlada Republike Srpske i ministar su obezbijedili sredstva od oko 2 miliona i 720 hiljada, za 136 lica je obezbijeđeno i do kraja ove godine u potpunosti će biti isplaćena subvencija za mjeru samozapošljavanje", istakla je savjetnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Bojana Kondić.

Samozapošljavanje jeste jedna od mogućnosti, ali ne može biti jedino rješenje za sve koji su se prijavili. Iza brojki su ljudi koji su završili školovanje, stekli kvalifikacije i godinama čekaju priliku za posao. Ni zaposlenje kod poslodavca ne znači nužno dugoročnu sigurnost ukoliko nije riješeno pitanje ugovora na neodređeno vrijeme, upozorava Isidora Graorac.

"Mi kao djeca poginulih boraca smo učinili ono što je društvo od nas očekivalo, završili školovanje, obrazovali se u svom smislu i najmanje što smo očekivali jeste da se država pobrine za to da dobijemo jednu priliku za zaposlenje, mnogi od nas to nisu dobili, činjenica je da je veliki broj nas svojim trudom našao radno mjesto, ali onaj broj ljudi koji se nalazi na Zavodu treba pomoć društva i Republike Srpske", kazala je predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac.

Za porodice poginulih boraca ovo nije samo pitanje jednog javnog poziva i privremenih mjera podrške. Riječ je o ljudima koji su danas odrasli, imaju svoje porodice i djecu, a od zaposlenja zavisi i njihova mogućnost da ostanu i grade život u Republici Srpskoj.

"Mi više nismo djeca, mi smo odrasli ljudi preko 30 godina koji imamo svoje porodice, potomke, gdje treba da radimo, da se zaposlimo i da tu djecu školujemo i obrazujemo da bi ta djeca ostala u Republici Srpskoj", rekla je predsjednik Odbora potomaka poginulih i nestalih boraca Republike Srpske Dragana Kusmuk.

Ovaj problem nije od juče. Republička organizacija porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila još 2011. godine ukazivala je na težak položaj nezaposlene djece poginulih boraca. Od tada su pokretane inicijative i tražena rješenja, ali ni nakon 15 godina pitanje zaposlenja nije zatvoreno. Ovogodišnji javni poziv treba da bude korak ka rješavanju problema, ali i obaveza institucija da obezbijede siguran radni status onima čiji su očevi ugradili živote u temelje Republike Srpske.