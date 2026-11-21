Dejtonski mirovni sporazum donio je mir u BiH. Potpisan prije trideset jednu godinu, danas se u Srpskoj pamti kao simbol mira, stabilnosti i ustavnog poretka. Dobro se tog dana sjećaju i Banjalučani.

"Svi smo bili sretni što je prestao rat","Imamo neku samostalnost, a borićemo se da imamo potpunu samostalnost","Tako ga treba prihvatiti, kako je potpisano da se prihvati i nikako popustiti ni minute", "Mislim da je dolaskom mira u BiH – da taj dan trebali bi svi da obilježavamo", rekli su Banjalučani.

U Federaciji se današnji dan ne obilježava, a danas se ni oni koje smo iz tog entiteta kontaktirali ne javljaju na telefon. Slave zato 25. novembar kao dan ZAVNOBIH-a, a sa tim datumom nemaju ništa, poručuje Radan Ostojić, jer narod antifašističkog pokreta činili su Srbi.

"Umjesto da budemo 10 koraka naprijed, mi smo otprilike 100 koraka nazad. Derogacija Dejtona kroz one instrumente koji su stvoreni ili samim Dejtonskim sporazumom, a uglavnom i poslije njega kroz instituciju visokog predstavnika, OHR-a, Sud BiH, prije toga Haški tribunal", kazao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.

Dejtonski mirovni sporazum predstavlja i osnovu na kojoj počivaju institucije i odnosi u BiH.

"Danas, na 31. godišnjicu parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma, slavimo mir i prisjećamo se dogovora na kojem taj mir počiva. Na ovaj dan sa pijetetom se sjećamo onih koji su svoje živote ugradili u temelje Srpske", naveo je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Dejtonski sporazum zaustavio je rat u BiH. Od tog momenta, poručuje ministar unutrašnjih poslova – postao je ćorsokak, jer oni koji su ga potpisali, nisu željeli da on funkcioniše.

"Jedino smo mi koji čuvamo Dejtonski sporazum i Ustav BiH i Republike Srpske i borimo se za sve to. Druga strana Dejtonski sporazum doživljava kao – mislim na bošnjačku stranu, bošnjačku političku elitu, i to bukvalno od '95. do danas – doživljava kao prelaznu fazu, kojom treba da se ostvari centralizovana, unitarizovana BiH", kazao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

Upravo oni koji su Dejton potpisali, a i oni koji su bili garant opstanka – su ga rušili, poručio je predsjednik Republike Srpske.

"Ovaj ugovor je urušen, on je derogiran, on ne postoji, on je do te mjere ništavan da još samo mi u Republici Srpskoj se borimo za njega zato što uistinu želimo da na ovim prostorima živimo ravnopravno sa ostala druga dva naroda. Mi to pokazujemo u Republici Srpskoj", istakao je predsjednik Republike Srpske Savo Minić.

Dejtonski mirovni sporazum temelj je ustavnog uređenja BiH. Danas je, čini se, mnogo lakše pozivati se na njega nego dosljedno poštovati ono što je njime dogovoreno. Trideset jednu godinu kasnije, poruke iz Republike Srpske ostaju jasne – nema stabilne BiH bez poštovanja izvornog dogovora, ustavnih nadležnosti i prava zagarantovanih Dejtonom.