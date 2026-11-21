Predsjednik Republike Srpske Savo Minić rekao je da su Dejtonski sporazum rušili oni koji su ga potpisali ili garantovali za njega, osim Srba koji se i dalje zalažu za sporazum koji je zaustavio rat.

Minić je podsjetio da su se nakon potpisivanja D‌jetona mogle čuti priče da su oni koji su za lobirali za ovaj sporzum ubjeđivali Bošnjake da je on nešto privremeno.

"Zato nemojte da nas čudi da bošnjačka elita sve vrijeme urušava Dejtonski sporazum kao da ne postoji", rekao je Minić novinarima u Zalužanima kod Banjaluke.

On je dodao da je ugovor zakon za strane koje su ga potpisale i nešto na osnovu čega te strane funkcionišu.

"Ovaj ugovor je urušen, derogiran, ne postoji. Do te mjere je ništavan da se još samo mi u Republici Srpskoj borimo za njega jer istinski želimo da na ovim prostorima živimo ravnopravno sa ostala druga dva naroda", naglasio je Minić.

On je istakao da preostaje borba za institucije Republike Srpske.

"Onog momenta kada institucije ne budu u punom kapacitetu da štite imovinu, ustavnu nadležnost Republike Srpske – svjesni smo da ćemo biti u velikom problemu", zaključio je Minić.

NEMA RAZGOVORA O FORMIRANjU VLASTI NA NIVOU DOK POSTOJE INSTITUCIJE KOJE RUŠE SRPSKU

Predsjednik Republike Srpske poručio je da na nivou BiH neće biti razgovora o formiranju vlasti i institucija dok ne budu riješena pitanja o imovini, Ustavnom sudu BiH i OHR-u.

Minić je istakao da nema više modaliteta za razgovor o formiranju institucija dok postoje one koje ruše Republiku Srpsku.

"Pokazali smo politički i institucionalni kapacitet. Dok se ove stvari ne riješe, na nivou BiH nema više razgovora", istakao je Minić komentarišući jučerašnju odluku krnjeg Ustavnog suda BiH kojom je osporen veto srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović.

(SRNA)