Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Obilježavanje krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske Svetog arhangela Mihaila počelo je ispred zgrade MUP-a uz prisustvo najviših zvaničnika.
Predsjedniku Republike Srpske Savi Miniću raport je predao komandir Počasne jedinice MUP-a Srpske Vitomir Petričević, prenosi "Srna".
Obilježavanju, između ostalih, prisustvuju predsjedavajuća i srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović, izaslanik predsjednika Narodne skupštine Dragan Dakić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, direktor Policije Srpske Siniša Kostrešević.
Slijedi polaganje vijenaca i cvijeća na Centralnom spomen-obilježju MUP-a Srpske.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h2
Republika Srpska
4 h3
Republika Srpska
13 h0
Republika Srpska
16 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu