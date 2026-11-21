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Obilježavanje krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske Svetog arhangela Mihaila počelo je ispred zgrade MUP-a uz prisustvo najviših zvaničnika.

Predsjedniku Republike Srpske Savi Miniću raport je predao komandir Počasne jedinice MUP-a Srpske Vitomir Petričević, prenosi "Srna". Obilježavanju, između ostalih, prisustvuju predsjedavajuća i srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović, izaslanik predsjednika Narodne skupštine Dragan Dakić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, direktor Policije Srpske Siniša Kostrešević. Slijedi polaganje vijenaca i cvijeća na Centralnom spomen-obilježju MUP-a Srpske.

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