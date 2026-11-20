Srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović u čestitki povodom krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske - Svetog arhangela Mihaila istakla je da je policija jedan od najsnažnijih simbola identiteta Republike Srpske i stub njene bezbjednosti.

Cvijanovićeva je u čestitki ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Željku Budimiru, direktoru Policije Siniši Kostreševiću i svim pripadnicima MUP-a navela da je policija institucija od ključnog značaja za očuvanje javnog reda, mira i stabilnosti.

"Povodom krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske – Svetog arhangela Mihaila, upućujem vam iskrene čestitke, uz posebno priznanje za posvećenost i požrtvovanost koje svakodnevno iskazujete u službi građana i Republike Srpske", dodala je Cvijanovićeva.

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Ona je ukazala da su, obavljajući častan i odgovoran posao, pripadnici MUP-a Republike Srpske dostigli visoke profesionalne standarde i izgradili ugled institucije koja uživa poštovanje i povjerenje građana, kao i drugih policijskih agencija.

"Obilježavanje krsne slave prilika je da sa posebnim poštovanjem odamo počast svim pripadnicima policije koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske, braneći slobodu i svoj narod", naglasila je Cvijanovićeva.