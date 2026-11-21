Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj danas je neradni dan - Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.
Riječ je o republičkom prazniku, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Srpske.
U praznične dane ne rade republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije, te lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.
Ovim zakonom je propisano da će načelnik opštine, odnosno gradonačelnik odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave dužna da rade radi zadovoljenja neophodnih potreba građana u dane praznika Republike i u kojem obimu.
Puna 31 godina navršiće se 21. novembra od kada je u američkoj bazi "Rajt-Peterson" u Dejtonu parafiran Opšti okvirni sporazum za mir u BiH i njegovih 12 aneksa, čime je okončan rat u BiH i uspostavljen njen ustavnopravni poredak.
Ovim sporazumom stvorena je državna zajednica BiH sastavljena od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH, koji su potpisnici svih aneksa.
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