Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Savo Minić zahvalio je pripadnicima MUP-a što svakodnevno brinu o bezbjednosti građana i poželio da svoju dužnost nastave da obavljaju časno i odgovorno.
Minić je svim pripadnicima MUP-a Republike Srpske čestitao krsnu slavu, Svetog arhangela Mihaila.
"Hvala im što svakodnevno brinu o bezbjednosti naših građana. Neka i dalje svoju dužnost obavljaju časno i odgovorno i da se iz svake smjene bezbjedno vrate svojim porodicama. Srećan Aranđelovdan", istakao je Minić.
Polaganjem vijenaca na centralno spomen-obilježje u Banjaluci, Minić je naveo da su odali počast za 782 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koji su dali živote u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.
"Neka im je vječna slava", naveo je Minić na Iksu.
Polaganjem vijenaca na centralno spomen-obilježje u Banjaluci odali smo počast 782 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koji su dali živote u Odbrambeno-otadžbinskom ratu. Neka im je vječna slava!
Svim pripadnicima MUP-a Republike Srpske čestitam krsnu slavu, Svetog arhangela Mihaila. Hvala im što svakodnevno brinu o bezbjednosti naših građana. Neka i dalje svoju dužnost obavljaju časno i odgovorno i da se iz svake smjene bezbjedno vrate svojim porodicama.
Srećan Aranđelovdan!— Savo Minić (@minic_savo) November 21, 2026
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