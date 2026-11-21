Predsjednik Republike Srpske Savo Minić zahvalio je pripadnicima MUP-a što svakodnevno brinu o bezbjednosti građana i poželio da svoju dužnost nastave da obavljaju časno i odgovorno.

Minić je svim pripadnicima MUP-a Republike Srpske čestitao krsnu slavu, Svetog arhangela Mihaila.

"Hvala im što svakodnevno brinu o bezbjednosti naših građana. Neka i dalje svoju dužnost obavljaju časno i odgovorno i da se iz svake smjene bezbjedno vrate svojim porodicama. Srećan Aranđelovdan", istakao je Minić.

Polaganjem vijenaca na centralno spomen-obilježje u Banjaluci, Minić je naveo da su odali počast za 782 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koji su dali živote u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

"Neka im je vječna slava", naveo je Minić na Iksu.