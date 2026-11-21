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Predsjednik Milorad Dodik čestitao je načelniku opštine Jezero Snežani Ružičić, predsjedniku Skupštine opštine Momiru Saviću i svim mještanima krsnu slavu opštine – Aranđelovdan i najavio da će nastaviti zajednički rad kako bi stvorili bolje uslove za život stanovnika.

Načelnici opštine Jezero Snežani Ružičić, predsjedniku Skupštine opštine Momiru Saviću i svim mještanima od srca čestitam krsnu slavu opštine – Aranđelovdan. Nastavićemo zajedno da radimo na uređenju puteva, poboljšanju komunalne infrastrukture i stvaranju uslova za nova radna mjesta. Želim da svaka porodica u Jezeru osjeti napredak i da mladi ovdje mogu da rade, zasnivaju porodice i ostanu u svom kraju. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 21, 2026 "Nastavićemo zajedno da radimo na uređenju puteva, poboljšanju komunalne infrastrukture i stvaranju uslova za nova radna mjesta. Želim da svaka porodica u Jezeru osjeti napredak i da mladi ovd‌je mogu da rade, zasnivaju porodice i ostanu u svom kraju", napisao je Dodik na Iksu.

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