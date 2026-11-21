Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik čestitao je načelniku opštine Jezero Snežani Ružičić, predsjedniku Skupštine opštine Momiru Saviću i svim mještanima krsnu slavu opštine – Aranđelovdan i najavio da će nastaviti zajednički rad kako bi stvorili bolje uslove za život stanovnika.
Načelnici opštine Jezero Snežani Ružičić, predsjedniku Skupštine opštine Momiru Saviću i svim mještanima od srca čestitam krsnu slavu opštine – Aranđelovdan.
Nastavićemo zajedno da radimo na uređenju puteva, poboljšanju komunalne infrastrukture i stvaranju uslova za nova radna mjesta. Želim da svaka porodica u Jezeru osjeti napredak i da mladi ovdje mogu da rade, zasnivaju porodice i ostanu u svom kraju.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 21, 2026
"Nastavićemo zajedno da radimo na uređenju puteva, poboljšanju komunalne infrastrukture i stvaranju uslova za nova radna mjesta. Želim da svaka porodica u Jezeru osjeti napredak i da mladi ovdje mogu da rade, zasnivaju porodice i ostanu u svom kraju", napisao je Dodik na Iksu.
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