Zapadni krak balkanske migrantske rute koja prolazi kroz BiH je i dalje aktivan. Ono što je očigledno migranata je sve manje ali rizik postoji.

Čuvari granice iz Jedinice u Trebinju u prethodnom periodu podnijeli su šest izvještaja za KD krijumčarenje migranata, ATV priča komandir Jedinice.

"Taj bezbjednosni rizik i dalje je po svim strateškim dokumentima u procijeni organizovanog kriminala i u procijeni bezbijednosti pa tako i u analizama rizika Granične policije ocijenjen kao visok i i dalje prestavlja jedan od prioriteta u radu GP. Ima li ih u ovom periodu? Njih konstantno ima, pojavljuju se", kazao je komandir Jedinice GP Trebinje Bojan Turanjanin.

Pojavljuju se i dalje od graničnog pojasa. Ove godine u Hercegovini je policija imala posla sa tridesetak nezvanih gostiju. Prije nekoliko godina ih je bilo mnogo više kažu za ATV iz PU Trebinje. Manje je i problema.

"U poslednjih pet godina jedno je krivično djelo urađeno na štetu migranata a riječ je o krijumčarenju ljudi a jedno KD su izvršili migranti i to je Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari", istakao je portparol PU Trebinje Jovana Cvijetić.

"Policijski službenici imaju konstantnu komunikaciju sa pripadnicima GP i imamo zajednički cilj da zaštitimo sve građane i spriječimo kriminal i dotok kriminala na područje naše uprave i Republike Srpske", kazao je načelnik PU Trebinje Siniša Laketa.

Graničarima na jugu Srpske nije lako.

Da bi uspješno sačuvali 220 kilometara zahtjevne državne granice, Jedinici Granične policije u Trebinju treba još oko 80 službenika.

"Mi smo trenutno na nekih oko 57% popunjenosti Jedinice s tim što ovdje imamo ispomoć Fronteksa, 20 policijskih službenika Fronteksa je ovdje u Trebinju", istakao je komandir Jedinice GP Trebinje Bojan Turanjanin.

I stranci su se uvjerili u težak hercegovački teren ali i loše uslove na pograničnim prelazima i velike gužve na onim međunarodnim. Sve je to u fazi rješavanja kaže Turanjanin.