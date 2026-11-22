Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da nikome neće biti dozvoljeno da Republici Srpskoj oduzme njene ustavne nadležnosti.

"Imamo mehanizme da ih zaštitimo i upotrijebimo ih kad god to bude potrebno", rekao je Dodik.

On je napomenuo da je Republika Srpska stabilna i da je prva poslije izbora krenula u konstituisanje svojih institucija, naglasivši da se tako poštuje volja naroda.

U osvrtu na proteklu sedmicu, Dodik je na Iksu naveo da je prisustvovao konstitutivnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske i inauguraciji predsjednika Srpske Save Minića.