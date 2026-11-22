Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da nikome neće biti dozvoljeno da Republici Srpskoj oduzme njene ustavne nadležnosti.
"Imamo mehanizme da ih zaštitimo i upotrijebimo ih kad god to bude potrebno", rekao je Dodik.
On je napomenuo da je Republika Srpska stabilna i da je prva poslije izbora krenula u konstituisanje svojih institucija, naglasivši da se tako poštuje volja naroda.
U osvrtu na proteklu sedmicu, Dodik je na Iksu naveo da je prisustvovao konstitutivnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske i inauguraciji predsjednika Srpske Save Minića.
Republika Srpska je stabilna i prva je nakon izbora krenula u konstituisanje svojih institucija. Tako se poštuje volja naroda.
Nikome nećemo dozvoliti da Republici Srpskoj oduzme njene ustavne nadležnosti. Imamo mehanizme da ih zaštitimo i upotrijebićemo ih kad god to bude potrebno.
Tokom sedmice prisustvovao sam konstitutivnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske i inauguraciji predsjednika Republike Srpske Save Minića.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 22, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
13 h0
Republika Srpska
13 h0
Republika Srpska
13 h0
Republika Srpska
13 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu