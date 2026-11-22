Autor:ATV redakcija
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Političke partije DNS i NPS biće sastavni dio nove Vlade Republike Srpske, rekao je predsjednik NPS-a Darko Banjac.
Banjac je istakao da su sa predsjednikom Republike Srpske Savom Minićem na konsultacijama o izboru mandatara istakli da je važno jedinstvo svih političkih partija u zaštiti pozicije Republike Srpske, Dejtonskog sporazuma i dejtonske BiH.
"Razgovarali smo o novoj odluci neustavnog Ustavnog suda BiH jer je uveo novi pravni sistem u BiH. Vitalni interesi entiteta su definisani u Ustavu BiH, Dejtonskom sporazumu. Ustavni sud BiH hoće da ovom odlukom promijeni koncept kičme funkcionisanja BiH, što je apsolutno neprihvatljivo", rekao je Banjac novinarima.
On je dodao da time nije ugrožena samo Republika Srpska ili entiteti, već cijela BiH s obzirom na to da je princip funkcionisanja u BiH konstitutivnost naroda i elementi veta, prenosi "Srna".
Da je Ustavni sud BiH nelegalan saglasan je i lider DNS-a Nenad Nešić, koji je podsjetio da ga čine i sudije starije od 70 godina.
"To je organ koji u ovom momentu najviše ruši ono u šta se zaklinje - Ustav BiH", istakao je Nešić.
On je naglasio da se ratne zastave takozvane Armije BiH neće vijoriti Republikom Srpskom i da će se za to pronaći adekvatan zakonski osnov.
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