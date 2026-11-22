Banjac je istakao da su sa predsjednikom Republike Srpske Savom Minićem na konsultacijama o izboru mandatara istakli da je važno jedinstvo svih političkih partija u zaštiti pozicije Republike Srpske, Dejtonskog sporazuma i dejtonske BiH.

"Razgovarali smo o novoj odluci neustavnog Ustavnog suda BiH jer je uveo novi pravni sistem u BiH. Vitalni interesi entiteta su definisani u Ustavu BiH, Dejtonskom sporazumu. Ustavni sud BiH hoće da ovom odlukom promijeni koncept kičme funkcionisanja BiH, što je apsolutno neprihvatljivo", rekao je Banjac novinarima.

Darko Banjac ATV / Branko Jović

On je dodao da time nije ugrožena samo Republika Srpska ili entiteti, već cijela BiH s obzirom na to da je princip funkcionisanja u BiH konstitutivnost naroda i elementi veta, prenosi "Srna".

Da je Ustavni sud BiH nelegalan saglasan je i lider DNS-a Nenad Nešić, koji je podsjetio da ga čine i sudije starije od 70 godina.

"To je organ koji u ovom momentu najviše ruši ono u šta se zaklinje - Ustav BiH", istakao je Nešić.

On je naglasio da se ratne zastave takozvane Armije BiH neće vijoriti Republikom Srpskom i da će se za to pronaći adekvatan zakonski osnov.