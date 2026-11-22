Potpredsjednik SNSD-a Miroslav Bojić smatra da je Igor Dodik pravi izbor za mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske, jer je spreman da se uhvati u koštac sa problemima.

"Poznajemo se dugo i znam da je spreman na saradnju, operativan je na terenu i spreman da se uhvati u koštac sa problemima kako bi došao do rješenja", rekao je Bojić Srni.

On je naveo i da je Igor Dodik pravi izbor za tu funkciju, jer je na proteklim izborima imao najveći broj pojedinačnih glasova među kandidatima za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

"Siguran sam da će pokazati spremnost za saradnju sa načelnicima i gradonačelnicima, jer je u toku predizborne kamapnje bio veoma angažovan i zainteresovan za probleme stanovnika iz lokalnih zajednica širom Republike Srpske", rekao je Bojić, koji je i gradonačelnik Laktaša.

Bojić je čestitao Igoru Dodiku na imenovanju za mandatara, a predsjedniku Republike Srpske Savi Miniću na odlučnosti da pokaže spremnost da podrži mlade i uspješne ljude.

Predsjednik Republike Srpske Savo Minić saopštio je danas da je Igor Dodik mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske.

On je dodao da je Igor Dodik najmlađi mandatar u istoriji Republike Srpske, te da očekuje da do polovine decembra formira novu Vladu.