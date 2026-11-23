U Osnovnoj školi "Branko Radičević" u Banjaluci jutros je prijavljeno policiji da je postavljena bomba, potvrđeno je ATV-u.

"Jutros oko 08:22 časova nadležnoj policijskoj stanici PU Banjaluka prijavljeno je da je na mejl adresu jedne osnovne skole u Banjaluci stigla poruka da je postavljena eksplozivna naprava", navodi se u saopštenju policije.

Policija postupa po navedenoj prijavi u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom.

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Učenici nastavno i drugo osoblje se evakuiše, te slijedi vršenje protiv-diverzionog pregleda pregleda navedene škole.