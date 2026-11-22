Iz crkve sv. Ante Padovanskog na Bistriku u Sarajevu ukradena je kasa s novčanim prilozima vjernika, a u Franjevačkom samostanu sumnjaju da je ista osoba i ranije krala novac iz crkve.

Kako su objavili na Fejsbuku, krađa se dogodila u četvrtak, 19. novembra, u 16.44 sati. Kasa se nalazila u kapeli sv. Franje Asiškog, s lijeve strane crkve.

Na snimku nadzorne kamere vidi se osoba u tamnoj jakni, s kišobranom u ruci, kako se zadržava kod kase.

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Franjevci mole sve koji prepoznaju osobu ili imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njenoj identifikaciji da se jave upravi samostana i crkve sv. Ante na Bistriku ili nadležnoj policijskoj stanici.

Građanima su se unaprijed zahvalili na pomoći i saradnji, prenosi Kliks.