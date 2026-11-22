Na ulazu u Konjic danas u poslijepodnevnim satima dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je automobil udario pješakinju, zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici trenutno obustavljen.

Prema dostupnim informacijama, do nesreće je došlo kada je automobil, koji se kretao iz pravca Mostara, udario ženu na pješačkom prelazu.

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Povrijeđenu ženu s mjesta nesreće prevezla je ekipa Hitne pomoći, a stepen povreda koje je zadobila u ovom trenutku nije poznat, piše Kliks.

Na terenu su policijski službenici koji obavljaju uviđaj kako bi utvrdili sve okolnosti ove nesreće.