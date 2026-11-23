Veliki požar zahvatio je noćas jedan ugostiteljski objekat na Vrelu Bune kod Mostara, potvrđeno je iz tamošnje Vatrogasne jedinice.

Požar je izbio u 1:10 sati, a na intervenciju je izašlo osam vatrogasnih vozila.

Vatrogasci su uspjeli staviti požar pod kontrolu, ali na objektu je nastala značajna materijalna šteta.

Iz PVP-a Mostar navode kako se na terenu i dalje nalazi jedna vatrogasna ekipa koja nadzire požarište, piše "Bljesak".

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a više informacija o okolnostima događaja očekuje se naknadno.