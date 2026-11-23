U većem dijelu Republike Srpske i Federacije BiH (FBiH) kolovozi su mokri i klizavi, a iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske upozoravaju na velike količine vode koja se zadržala na kolovozu, pa je neophodna oprezna i sporija vožnja.

Posebna pažnja skreće se i na opasnost od odrona na dionicama u usjecima, kao i na mjestimičnu maglu u kotlinama i duž riječnih tokova.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj.

Zbog izgradnje kružnog toka, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na regionalnom putu Gornja Vijaka na ukrštanju sa priključkom za auto-put i planiranim saobraćajnicama za poslovnu zonu u Prnjavoru.

Na ukrštanju magistralnih puteva u Lončarima u toku je izgradnja kružne raskrsnice zbog čega je na snazi izmjena u odvijanju saobraćaja koja bi trebalo da traje do kraja novembra.

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Počeli su radovi na magistralnom putu Bijeljina-Brčko u zoni Brezovo polje i na regionalnom putnom pravcu u zoni Lukavica-Piperi.

U toku su radovi na dionici magistralnog puta Dragotinja-Prijedor gd‌je je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije.

Zbog sanacije pješačkih staza na mostu preko rijeke Save, izmjenjen je režim saobraćaja na dionici od Gradiške prema granici sa Hrvatskom.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su na magistralnom puta Klašnice-Šargovac-Banjaluka, kao i u Trnu, zatim na magistralonim putevima Razboj Ljevčanski-Srbac i Laktaši-auto-put, na regionalnom putu Razboj Ljevčanski-Laktaši, kao i na dionici Kozarac-Lamovita gd‌je je u toku privremeno izmještanje dijela trase.

Privremene obustave saobraćaja su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova i traju od 10 do 15 minuta.

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Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Na snazi je izmjena saobraćaja na magistralnim putevima kod Bijeljine zbog radova vezanih za izgradnju auto-puta Rača-Bijeljina, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine gd‌je je u toku izgradnja auto-puteva.

Radovi se izvode uz magistralni put u Patkovači na putu Bijeljina-Zvornik gd‌je je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, zbog čega je na snazi izmjena saobraćaja.

Na ulazu u Bijeljinu izmijenjen je režim saobraćaja iz pravca Brčkog zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona idu preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Bileća-Trebinje u mjestu Žudojevići, zatim Ukrina-Klupe, Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje-Miljevina, kao i kod Doboja gd‌je je u toku izgradnja auto-puta na koridoru Pet ce.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Gornji Jelovac-Prijedor jedan, Kozarac-Vodice, Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, zatim Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

U toku je sanacija klizišta na magistralnom putu Brod–Brodsko Polje-granica sa FBiH zbog čega je zabranjen saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 10 tona. Vozila do 10 tona propuštaju se jednom saobraćajnom trakom pomoću svjetlosne saobraćajne signalizacije.

U FBiH je zbog sanacionih radova na auto-putu na dionici Kakanj-Zenica saobraća se preticajnom trakom ispred tunela "1. mart", kao i na dionici Sarajevo zapad-Lepenica, a voznom trakom u tunelu "Hercegovina" u smjeru Bijača-Počitelj.

U toku je sanacija potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici auto-puta Zenica jug-Zenica sjever i saobraćaj se odvija usporeno.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do tri i po tone, piše Srna.