Autor:ATV redakcija
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Laktaška policija uhapsila je S.R. iz tog grada zbog sumnje da je šakom u glavu udario sugrađanina kome je, prema nezvaničnim informacijama, izbio zub.
U PU Banjaluka navode da je S.R. osumnjičen da je počinio krivično djelo nanošenja teških tjelesnih povreda.
”S.R. se sumnjiči da je 20. novembra oko 22 časa ispred ugostiteljskog objekta u Laktašima napao sugrađanina, koji je zadobio tjelesne povrede. Povrijeđenom je ukazana ljekarska pomoć u Domu zdravlja Laktaši”, saopštila je PU Banjaluka.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
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