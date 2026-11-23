Dva priznanja "Zlatni BAM" za Našu banku – potvrda uspješnog poslovanja i kontinuiranog rasta Naša banka a.d. Banja Luka dobitnik je dva prestižna priznanja "Zlatni BAM", čime je još jednom potvrđen uspjeh u poslovanju i značajan napredak ostvaren na bankarskom tržištu BiH.

Priznanja su dodijeljena u kategorijama procentualnog rasta aktive i procentualno najvećeg rasta kredita u 2025. godini, a na svečanoj ceremoniji, održanoj u okviru tradicionalne manifestacije „Veče bankara“ u banjalučkom Banskom dvoru, priznanja su uručena Dejanu Vukliševiću, predsjedniku Uprave Naše banke.

"Zlatni BAM" predstavlja jedno od najznačajnijih godišnjih priznanja u bankarskom sektoru BiH, a dodjeljuje se na osnovu izvještaja nezavisnih revizora o poslovanju banaka, što ostvarenim rezultatima daje dodatnu vrijednost i značaj.

Dva priznanja "Zlatni BAM" za Našu banku Ustupljena fotografija

Dva osvojena priznanja predstavljaju značajnu potvrdu uspješnog poslovanja Naše banke, stabilnog rasta i kontinuiranog jačanja tržišne pozicije. Istovremeno, ona su rezultat predanog rada svih zaposlenih, povjerenja klijenata i jasne opredijeljenosti Banke ka daljem razvoju i unapređenju poslovanja.

Naša banka a.d. Banja Luka nastavlja da gradi svoju poziciju pouzdanog finansijskog partnera, usmjerena na potrebe klijenata, podršku privredi i doprinos razvoju zajednice u kojoj posluje.