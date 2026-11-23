Nakon ostavke Branka Blanuše na mjesto predsjednika Srpske demokratske stranke, na čelo partije će predsjednik Glavnog odbora Jovica Radulović, potvrđeno je za ATV.

Radulović će, kako je predviđeno Statutom, stranku preuzeti u v.d. mandatu predsjednika.

"To je statutom predviđeno da u narednih šest mjeseci preuzima rukovođenje strankom do izbora novog predsjednika ili dok mu Skupština ne produži mandat za još šest mjeseci. Pošto nama kreću unutarstranački izbori od prvog januara 2027. godine, jasno je da će gospodin Radulović u suštini rukovoditi strankom do izbora novog predsjednika", rekao je za ATV Boris Luketa, član Predsjedništva SDS-a.

On je dodao da se sjednica Predsjedništva stranke, koja je planirana za utorak, najverovatnije neće održati s obzirom na posljednja dešavanja u stranci.

"Mi smo trebali imati sjednicu Predsjedništva utorak, međutim, vjerovatno sad zbog ovog neće doći do te sjednice Predsjedništva, ali sigurno da hoćemo imati sjednicu Predsjedništva u najkraćem mogućem roku, a po potrebi i Glavnog odbora. U suštini, Glavni odbor je ovlastio Predsjedništvo da rukovodi procesima do raspisivanja unutarstranačkih izbora i da vodi same procese unutarstranačkih izbora, tako da sad vidjećemo od procjene da li uopšte ima potrebe sazivati Glavni odbor, a sjednice Predsjedništva svakako da hoćemo imati nekolicinu njih do kraja godine, zbog same pripreme za unutarstranačke izbore, pripreme procesa, a i naravno zbog dnevnopolitičkih situacija i stvari kojih se dešavaju", rekao je Luketa za ATV.