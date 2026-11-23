Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da Republika Srpska i ove godine očekuje ekonomski rast, te da je politički stabilna, ističući da je važno očuvati kontinuitet saradnje javne vlasti i Srpske pravoslavne crkve.

Nakon prijema kod Njegovog visokopreosveštenstva arhiepiskopa i mitropolita banjalučkog Jefrema, kojem su prisustvovali i predsjednik Republike Srpske Savo Minić i mandatar za sastav nove vlade Igor Dodik, Milorad Dodik je rekao da je ovo prvi zvanični sastanak mandatara i predstavnika Crkve.

On je naveo da su razgovarali o međusobnim odnosima, saradnji i podršci, te da je potrebno očuvati jedinstvo i pokazati narodu da je ono istinsko.

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"Veoma je važno održati kontinuitet između javne vlasti i SPC i drugih vjerskih zajednica. Biće razgovora i sa drugim vjerskim zajednicama u Republici Srpskoj. Mi želimo da očuvamo potpuni mir i stabilnost", rekao je Dodik.

On je ocijenio da Republika Srpska nije podijeljeno društvo, navodeći da postoji dvotrećinska vladajuća većina, te da Srpska nikada bolje nije stajala u političkom i u ekonomskom smislu.

Dodik je istakao da je Srpska danas primijećena na regionalnom, evropskom i globalnom nivou, a kao primjer međunarodne podrške naveo je Rusiju, SAD i Kinu.

Kada je riječ o ekonomiji, rekao je da se očekuje rast i ove godine, te da Srpska ulazi u 20. uzastopni kvartal rasta.

"Rast nije impozantan, ali nije ni moguće da bude impozantan zbog globalnih odnosa. Jasno nam je da ekonomija Evrope stagnira i da se to odražava na nas", rekao je Dodik.

On je dodao da to nije opravdanje, ali da je važno imati u vidu širi ekonomski kontekst, prenosi Srna.

Mandatar ima nesumnjivu podršku koalicije

Dodik je rekao da je mandatar za sastav nove Vlade Srpske Igor Dodik svojim radom i zalaganjem na izborima dobio najveći broj glasova, te da ima nesumnjivu podršku SNSD-a i koalicionih partnera.

"On to nije dobio nasljeđem, on je čovjek koji je obilazio, radio, i veoma je prepoznat. To se ne sviđa onima koji su izgubili na izborima. Ne sviđa se onima koji su mislili da će biti `sigurno`", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci komentarišući navode opozicije o imenovanju Igora Dodika za mandatara za sastav nove Vlade Srpske.

On je dodao da opozicija Srpske svoje političke izjave bazira na priču o porodici Dodik.

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"Ja sam ponosan. Igor je pokazao sposobnost da ode u Milano, tamo prezime Dodik ništa nije značilo, i da završi prestižan fakultet na engleskom jeziku. Vratio se ovdje i gradio karijeru", rekao je Dodik.

On je dodao da su čitav SNSD i svi koalicioni partneri stali iza imenovanja Igora Dodika za mandatara za sastav nove Vlade Srpske.

"Uredite grad, ovo što imate u svojoj odgovornosti. Bavite se politikom, ali pokušajte biti objektivni i racionalni", poručio je Dodik predstavnicima opozicije.

On je naveo da je nesumnjiva podrška koju je Igor Dodik dobio da bude mandatar, te dodao da iz političkog Sarajeva napadaju sve jer im ne odgovara uspjeh Srpske.

"Radimo dalje i učinićemo Republiku još boljom. Ona je danas dobrostojeća, najbolja. Ovaj narod je izabrao da brzo bude izabrana vlast, da ide dalje. To sve je dokaz zrelosti naroda i strukture", rekao je Dodik.

Konsultacije o vladi počinju sutra, prioritet ekonomija

Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik istakao je da će prioritet novog saziva vlade biti dodatno poboljšanje privrednog i ekonomskog ambijenta u Srpskoj i da će konsultacije za njen sastav početi sutra.

"Ekonomija nam je prioritet, a u predstojeći petak imaćemo konsultacije sa strankama vlasti i opozicije. Nakon toga ćemo moći nešto više da govorimo o novom sazivu Vlade", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Kada je riječ o imenima budućih ministara, Dodik kaže ne želi prije konsultacija ništa da iznosi u javnost.

"Želio bih da prođem sve konsultacije i da nakon toga formiramo tim. Čim budem imao konkretnije informacije moći ću pričati", dodao je Dodik.

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Govoreći o komentarima opozicije o njegovom imenovanju, Dodik je ocijenio da je to njihovo pravo.

"Imaju pravo da im se ne sviđa. Dokazali smo se na izborima koji su pokazali da smo apsolutni pobjednici. Meni je to važno, ono što misli narod. Da je narod rekao drugačije, mi se ne bi nalazili ovdje danas. Poštujem njih, ne smatram ih za neprijatelje",

On je dodao da želi dijalog i da je spreman za svaku konstruktivnu kritiku.