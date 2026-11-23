Autor:ATV redakcija
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Na društvenim mrežama objavljen je video snimak prizora na jednom putu u Srbiji od kojeg ljubiteljima piva zasigurno neće biti dobro.
Naime, na putu Zaječar-Zvezdan, u neposrednoj blizini fabrike FMT, došlo je do saobraćajne nezgode kada je iz tovarnog dijela šlepera ispala veća količina gajbi Zaječarskog piva.
Prema video-snimku objavljenom na društvenoj mreži Instagram, duž kolovoza i pored samog puta rasute su polomljene gajbe i srča od staklenih flaša, što trenutno stvara zastoje i otežava kretanje na ovoj dionici.
Saobraćaj na potezu kod FMT-a trenutno se odvija usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila. Vozačima koji prolaze ovim pravcem savjetuje se dodatni oprez dok nadležne službe ne uklone rasuti teret i staklo sa kolovoza. Za sada nema zvaničnih informacija o tome kako je došlo do ispadanja tereta, niti da li u ovom incidentu ima povrijeđenih lica.
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