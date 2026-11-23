Igor Dodik, mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske, istakao je da je cilj SNSD-a da se radi na dodatnom poboljšanju ambijenta - privrednog, ekonomskog i da će to biti apsolutni prioritet.

"Ekonomija je u fokusu. Konsultacije kreću narednih dana. Kada je riječ o ministrima u Vladi, tek slijede konsultacije i sutra krećemo sa njima. U narednim danima sve ćemo saslušati", istakao je Dodik.

Istakao je da će SNSD u petak imati konsultacije sa svim strankama, i vlasti i opozicije.

"Nakon toga ćemo moći nešto više da govorimo o tome", istakao je Dodik.

Kada je riječ o nekim novim imenima, Dodik ističe da bi želio da prođe sve konsultacije i da se nakon toga formira tim.

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"Čim budem imao neke konkretnije informacije, o tome ću moći pričati", kazao je Dodik.

Kada je riječ o opoziciji i njihovim komentarima na imenovanje, Dodik kaže da je njihovo pravo da komentarišu.

"Imaju pravo da im se ne sviđa. Mi smo se dokazali na izborima kao apsolutni pobjednici. Meni je to važno, ono što misli narod. Da je narod rekao drugačije, mi se ne bi nalazili ovdje danas. Poštujem njih, ne smatram ih za neprijatelje", dodaje Dodik.

Ističe da će ih pozvati na konsultacije.

"Smatram da bez obzira koliko god oni politički ne razmišljali kao mi, ne smatram ih za neprijatelje, već želim konstruktivni dijalog. Spreman sam za svaku konstruktivnu kritiku", naveo je Dodik.