Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Igor Dodik održaće sutra konsultacije sa predstavnicima organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, kao i dva javna univerziteta, te penzionerskih i studentskih udruženja.

Dodik će se sutra u 10.00 časova sastati sa predstavnicima Boračke organizacije Republike Srpske, Organizacije amputiraca UDAS, Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida.

Tom sastanku prisustvovaće i predstavnici Saveza udruženja civilnih žrtava rata, Saveza logoraša, Udruženja građana "Veterani Republike Srpske", Udruženja žena žrtava rata i Organizacije starješina Vojske Republike Srpske.

Dodik će se u 13.00 časova u sjedištu Vlade sastati sa predstavnicima Udruženja penzionera Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Za 13.45 časova predviđen je susret sa predstavnicima univerziteta u Banjaluci i i Istočnom Sarajevu.

"U 14.30 časova Dodik će se sastati se sa predstavnicima Unije studenata i Omladinskog savjeta Republike Srpske", najavljeno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Mandatar će po završetku svih konsultacija dati izjavu za novinare, prenosi Srna.