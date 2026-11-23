Autor:ATV redakcija
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Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Igor Dodik održaće sutra konsultacije sa predstavnicima organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, kao i dva javna univerziteta, te penzionerskih i studentskih udruženja.
Dodik će se sutra u 10.00 časova sastati sa predstavnicima Boračke organizacije Republike Srpske, Organizacije amputiraca UDAS, Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida.
Tom sastanku prisustvovaće i predstavnici Saveza udruženja civilnih žrtava rata, Saveza logoraša, Udruženja građana "Veterani Republike Srpske", Udruženja žena žrtava rata i Organizacije starješina Vojske Republike Srpske.
Dodik će se u 13.00 časova u sjedištu Vlade sastati sa predstavnicima Udruženja penzionera Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.
Za 13.45 časova predviđen je susret sa predstavnicima univerziteta u Banjaluci i i Istočnom Sarajevu.
"U 14.30 časova Dodik će se sastati se sa predstavnicima Unije studenata i Omladinskog savjeta Republike Srpske", najavljeno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.
Mandatar će po završetku svih konsultacija dati izjavu za novinare, prenosi Srna.
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