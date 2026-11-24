Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе.
У Бањалуци је рођено највише беба, 11.
Добој је богатији за четири, а Бијељина за три бебе.
По двије бебе рођене су у Приједору и Источном Сарајеву, а по једна у Невесињу и Градишци.
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