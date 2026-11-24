Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Велика акција потраге за одбјеглим лавом, због ког је више од 100 припадника надлежних служби блокирало истанбулско насеље Ускумрукој у округу Саријер, завршена је неочекиваним преокретом.
Након вишедневног страха међу мјештанима, Гувернерство Истанбула саопштило је да детаљним прегледима снимка утврђено да уочена животиња уопште није лав нити било која друга велика мачка.
Драма у овом истанбулском насељу почела је када је један мјештанин позвао број за хитне случајеве 112 и пријавио да је у близини шуме видио лава. На терен су одмах упућене екипе Дирекције националних паркова, жандармерије и општинске полиције, а тужилаштво је покренуло истрагу о томе како је таква животиња могла да доспије у Турску и ко је њен власник.
Тимови за претрагу убрзо су прегледали снимке са сигурносних камера и термалним дроновима лоцирали животињу за коју се првобитно претпостављало да је женка лава. Из предострожности, сви улази и излази из насеља су затворени, а мјештанима је наређено да не напуштају своје домове.
Србија
Ново засједање Скупштине Србије: Шта чека посланике?
У канцеларији начелнице насеља Шејде Уст формиран је координациони центар, а у акцији је ангажовано више од 100 људи, укључујући и специјализовани командни тим од 20 припадника Жандармеријске команде провинције Истанбул. С обзиром на то да су трагови током ноћи изгубљени, потрага је настављена сљедећег дана из ваздуха и са земље.
Узрујани мјештани и лажне оптужбе
Вијест о пријетњи изазвала је велику панику међу локалним становништвом. Асја Филиз Гунеш, која живи у том дијелу града, описала је драматичне тренутке када су је по повратку кући око поноћи дочекали бројни полицајци и жандарми.
„Били смо уплашени. Разговарали смо са дечаком који је рекао да је видео лава и позвао жандармерију. Запитала сам га да ли је добро и да ли је нешто користио, али смо брзо сазнали да сви трагају за животињом. Најважније питање је било ко храни овог лава, који је то психопата и како је ушао у нашу земљу. До јутра нисмо могли да спавамо од страха“, рекла је Гунеш.
Друштво
У Српској рођене 24 бебе
Током трајања потраге, на друштвеним мрежама прошириле су се и гласине да животиња припада фудбалеру Галатасараја Абдулкериму Бардакчију. Репрезентативац Турске убрзо је демантовао ове наводе на духовит начин.
„Желим нешто да кажем јер је земља тренутно у хаосу. Имам једног лава којег држим код куће, а то је мој син“, поручио је Бардакчи за клупску телевизију.
Након детаљне анализе нових снимака из различитих углова, Гувернерство Истанбула званично је саопштило да на терену нема конкретних доказа о присуству лава и да снимљена животиња не припада породици великих мачака, чиме су окончане опсежне мјере безбједности у овом дијелу Истанбула, преноси Телеграф.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
9 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
11 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму