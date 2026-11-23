Аутор:АТВ редакција
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Најновији приједлог буџета ЕУ за период од 2028. до 2034. године, који је представио предсједник Европског савјета Антонио Коста, неприхватљив је за земље централне Европе, саопштили су њихови лидери након састанка у Братислави.
Словачки премијер Роберт Фицо изјавио је да премијери Вишеградске групе - Пољске, Чешке, Мађарске и Словачке - сматрају приједлог неприхватљивим и да је дуг пут до било каквог договора. "Аустрија има исти став", рекао је он.
Фицо је најавио да ће четири земље Вишеградске групе, које примају више него што уплаћују у буџет ЕУ, заузети заједнички приступ у преговорима о буџету са фокусом на кохезионо финансирање за сиромашније регије и подршку пољопривредама.
Пољски премијер Доналд Туск истакао је да неће прихватити ниједну верзију буџета ЕУ која би довела до поскупљења енергије, озбиљних социјалних трошкова или слабљења одбрамбених способности Пољске и других земаља на источном крилу.
Чешки премијер Андреј Бабиш рекао је раније током дана да је приједлог "апсолутно неприхватљив". Он је додао да би финансирање Украјине требало да буде одвојено од буџета ЕУ.
Лидери ЕУ ће разматрати Костине приједлоге на самиту 26. и 27. новембра с циљем да се умање разлике између оних који највише доприносе буџету Уније и оних који га највише користе.
Буџет ЕУ је основни извор финансирања у свим сегментима привреде - од подршке пољопривредницима до развоја нових технологија и подршке индустрији и истраживању.
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