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Предсједник Европске централне банке /ЕЦБ/ Кристин Лагард позвала је на одлучније предузимање акција у Европи да би се одговорило на глобалне кризе и очувала конкурентност ЕУ.
"Проблем можемо да увидимо рано, али смо у стању да дјелујемо тек када постане немогуће да га игноришемо. А тада је, готово по дефиницији, прекасно", рекла је Лагардова, која ће се у фебруару пријевремено повући са највише функције у ЕЦБ, на Европском банкарском конгресу у Франкфурту.
Она је нагласила да се индустријски сектори који су се преселили у иностранство тешко враћају.
"Када се зависност једном искористи против нас, наш суверенитет је већ компромитован", истакла је Лагардова и оцијенила да је то у сржи европског креирања политике.
Она је указала да већ више од 10 година постоји консензус да је Европи потребна дубока и интегрисана унија тржишта капитала, преноси Срна.
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"Сваке године без тога, све више наше уштеђевине улаже се у иностранство, а све више наших фирми у развоју тражи финансирање негдје другдје. Па ипак, ниједан губитак у једној години није довољно велики да превазиђе отпор промјенама", рекла је Лагардова.
Она је додала да је други проблем технолошка зависност, пренијела је агенција ДПА.
Процјењује се да су неопходна улагања од око 1,3 билиона евра да би се повећао удио Европе у глобалним рачунарским капацитетима за вјештачку интелигенцију са око пет одсто на 15 одсто до 2030. године.
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